Adeptos detidos por gozarem com Sala

O embate entre o Southampton e o Cardiff terminou com o triunfo (2-1) do emblema galês, mas ficou marcado por um tristíssimo episódio protagonizado por um adepto na altura em que se leva a a cabo a homenagem a Emiliano Sala. O ‘energúmeno’ abriu os braços em forma de avião, representando o acidente aéreo que vitimou o avançado argentino quando fazia a travessia do Canal da Mancha em direção a Cardiff. A polícia britânica analisou as imagens divulgadas nas redes sociais e procedeu à detenção de dois indivíduos, um deles em destaque no referido vídeo de péssimo gosto."O Southampton pode confirmar que dois adeptos foram detidos e levados pela polícia durante o jogo com o Cardiff este sábado. O clube vai continuar a trabalhar com a polícia de Hampshire para identificar quaisquer indivíduos que tenham tido gestos indecentes para com os adeptos visitantes. Este tipo de comportamento não tem qualquer espaço neste jogo e não será tolerado em St Mary’s", informou em comunicado o antigo clube de Cédric Soares, entretanto cedido ao Inter.A família de David Ibbotson, o piloto do avião em que seguia o futebolista sul-americano, confessou-se desesperada por a operação de resgate ter sido dada por terminada após o corpo do argentino ser retirado da aeronave. A família do piloto inglês apela às autoridades para não pararem de procurar o corpo do seu ente querido, temendo que a questão acabe por cair no esquecimento e os restos mortais jamais sejam encontrados.