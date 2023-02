Adeptos do Chelsea são os que bebem mais cervejas por dia de jogo na Premier League

O 'Fair Betting Sites' divulgou, esta terça-feira, um estudo onde revelou, entre uma amostra de mais de 17 mil pessoas, quantas cervejas bebem os adeptos de cada clube da Premier League por dia de jogo, num levantamento com resultados... curiosos.Os adeptos do Chelsea são aqueles que consomem mais cervejas, com seis. Os blues ocupam, à passagem da 26.ª jornada, o 10.º lugar da tabela, uma época aquém das expectativas.Já os apoiantes de Leicester e Liverpool ocupam a 2.ª e 3.ª posições deste estudo, com cinco cervejas por dia de jogo.Curiosamente, Arsenal e Southampton ocupam os últimos dois lugares da tabela. Os gunners lideram a Premier League, enquanto os saints são os 'lanternas vermelhas' da competição. No entanto, os adeptos destas respetivas equipas são mais 'moderados', bebendo apenas uma cerveja.Destaque ainda para as cervejas bebidas por adeptos de Manchester United (três), Wolverhampton e Manchester City (duas).