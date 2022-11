Adeptos do Crystal Palace pouco felizes em Selhurst Park

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A plataforma SportingPedia dedicou os últimos tempos a tentar descobrir quais os estádios da Premier League que oferecem as melhores e as piores experiências aos seus adeptos nos jogos caseiros. E foram ao detalhe, analisando as opiniões de 2 mil adeptos nas mais diversas vertentes de um 'dia de futebol' - acessos através de transportes públicos, parques de estacionamento, alimentação, infraestruturas, limpeza e muitos outros itens de avaliação.

E se nos pontos positivos de cada item de análise os destaque se vão dividindo entre os 'suspeito do costume' - Arsenal, Newcastle, Manchester City ou Liverpool - é nos pontos negativos que o Crystal Palace acumula muitas avaliações negativas.

O estádio Selhurst Park, em Londres, é considerado pelos próprios adeptos como um recinto que não oferece as melhores condições no que diz respeito a acessos, infraestruturas ou até visibilidade, num estudo que promete obrigar os dirigentes do clube a atuar.