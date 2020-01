Acabou-se a paciência: adeptos do Man. United vão abandonar Old Trafford em protesto

O jogo de dia 1 de fevereiro entre o Manchester United e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, pode ter um momento marcante aos 58 minutos. É esse o instante planeado por um grupo de adeptos dos red devils para abandonar Old Trafford em protesto contra a família Glazer, que detém o clube.





O conjunto de adeptos que planeou o movimento está desiludido com os donos do clube e pela forma como o Man. United tem sido gerido pelo vice-presidente executivo, Ed Woodward.A escolha recaiu no minuto 58, já que nesse dia será relembrado o desastre de Munique, ocorrido a 6 de fevereiro de 1958. Nessa data, o avião que transportava jogadores, técnicos e adeptos do Manchester United, após um jogo em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, despenhou-se numa tempestado de neve, o que provocou várias vítimas mortais.Os organizadores desejam convencer os restantes adeptos do clube que estiverem a assistir ao jogo a levanterem-se das cadeiras e a deixarem o estádio.