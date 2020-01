Adeptos do Manchester United atacam casa do vice-presidente do clube

O Manchester United não está a atravessar um bom momento esta temporada e os adeptos apontam a um culpado: Ed Woodward. O vice-presidente executivo dos red devils é visto pelos adeptos do clube como o principal culpado para o declínio de sucesso do histórico emblema inglês. E esta terça-feira o verniz estalou.





Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

De acordo com o 'The Sun', um grupo de 20 adeptos do Manchester United reuniu-se na fachada da mansão de Ed Woodward, avaliada em dois milhões de euros, colocou bombas de fumo vermelho junto aos portões e atiraram tochas para o interior da propriedade."Woodward tem sido um verdadeiro desastre no papel de chefe executivo e tem de abandonar o clube. Já muitas pessoas o disseram e ele parece não querer dar ouvidos - talvez porque recebe cerca quatro milhões de euros por ano. Decidimos assim vir aqui pessoalmente e dizer-lhe cara a cara. Não conseguimos falar com ele, mas certamente que conseguimos passar a mensagem, pois não vamos daqui embora e não fazer nada enquanto arruinam o nosso clube", afirmou fonte presente no local, em declarações ao 'The Sun'.O clube confirmou o incidente e, em comunicado, condenou-o veementemente: "os adeptos expressarem a sua opinião é uma coisa; cometer crimes e colocar em risco vidas é outra. Não há desculpa para isto, de todo."