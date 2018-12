Posição bizarra de jogador do United no golo de Cédric indigna adeptos: «Estava a rezar?»

Cédric fez uma autêntica obra-prima diante do Manchester United Cédric fez uma autêntica obra-prima diante do Manchester United

O jovem médio escocês Scott McTominay está no centro das atenções em Inglaterra. Tudo porque o jogador do Manchester United escondeu-se atrás da barreira da sua equipa no livre direto cobrado por Cédric Soares, que resultou no segundo golo do Southampton no empate deste sábado.O jogador poderia estar a tentar bloquear um eventual remate rasteiro, mas a verdade é que estava ajoelhado e, a juntar ao cenário, mede cerca de 1,93 metros, o que causou a fúria de vários adeptos dos red devils nas redes sociais.Segundo o 'The Sun', os comentários foram desde um simples "mas o que estava ele a fazer?" até "patético" ou "McTominay estava a rezar?".