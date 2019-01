Adrien na rota do Inter Milão

A uma semana do fecho do mercado de inverno, Adrien Silva foi proposto ao Inter Milão. O médio, que já manifestou a intenção de deixar o Leicester e admitiu abordagens do Sporting, foi oferecido aos nerazzurri por empréstimo até ao final da época, com opção de compra. Bordéus e Fenerbahçe também estão atentos.

Entretanto, após ter rescindido com o Sporting, clube pelo qual estava inscrito, Sturaro realizou exames médicos no Génova. Se for aprovado, o internacional italiano será cedido até ao final da temporada.