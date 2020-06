Agente 'coloca' David Luiz no Arsenal: «Ele nunca disse que queria voltar agora ao Benfica»

Kia Joorabchian, empresário de David Luiz, contou em declarações à Sky News que o defesa brasileiro deverá continuar no Arsenal na próxima época. Os gunners não acionaram a opção que tinham no contrato, mas o agente acredita que há condições para um novo acordo, até porque o jogador quer continuar no clube do norte de Londres. E diz que o Benfica está, de momento, fora da equação.





"Ele está muito feliz no Arsenal. Tem uma excelente relação com o treinador e com o diretor desportivo, dá-se bem com toda a gente no clube", contou Joorabchian.E explicou, depois, o que se passou com o vínculo do jogador. "O Arsenal tinha a opção de renovar o contrato por mais um ano, mas o prazo expirou. A opção expirou no meio da pandemia. Estamos todos cientes da situação e estamos a tentar voltar a um novo 'normal'."O agente acredita num acordo. "Estas situações contratuais, as renovações, se fica, se sai... vamos resolver tudo quando voltarmos ao normal. O David vai sentar-se com o Arsenal antes do final da época e aí será decidido o seu futuro. As possibilidades de ele ficar são muito elevadas. Não há vontade da parte dele em sair."Joorabchian foi confrontado com as declarações de David Luiz relativamente ao Benfica. "O que ele disse foi 'se houver uma oportunidade no futuro - antes de me retirar - poderia voltar ao Benfica e terminar a carreira onde comecei'. Ele nunca disse que queria voltar agora ao Benfica."