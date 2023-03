Empresário confirma saída de Roberto Firmino do Liverpool em junho

O empresário de Roberto Firmino confirmou esta sexta-feira que o jogará irá deixar o Liverpool no final da época, altura em que termina contrato com o emblema inglês."Ele vai deixar o Liverpool no verão. Posso confirmá-lo. É uma boa forma de sair após oito anos incríveis", explicou Roger Wittmann ao portal 'Scores365'. O internacional brasileiro chegou a Anfield em 2015 proveniente dos alemães do Hoffenheim.Firmino, de 31 anos, soma 26 jogos oficiais e nove golos apontados em 2022/23.