Agente de Kudus mete dedo na ferida: «Chelsea fez proposta ridícula...»

Mohammed Kudus, de 23 anos, é um dos melhores jogadores africanos da atualidade. De resto, fez questão de o mostrar no último Campeonato do Mundo, onde espalhou a magia do seu futebol pelos relvados qataris.

Depois disso começou a corrida pelo passe do jogador e o Chelsea esteve na dianteira, conforme revelou Jen Mendelewitsch, agente do médio ofensivo: "Chegámos a acordo com o Chelsea, aceitámos o contrato apresentado e ele chegou a falar com o treinador Mauricio Pochettino. Mas depois tudo ruiu, porque o Chelsea apresentou uma proposta ridícula ao Ajax. Nem tiveram resposta..."

"O Chelsea fez isso com muitos jogadores no mercado de transferências passado. Apresentou propostas por vários jogadores, sabendo que não iriam ser aceites devido aos valores irrisórios. Estavam completemante focados no Caicedo e isso consumiu toda a energia que tinham."

Recorde-se que Kudus acabou por seguir viagem para o West Ham, a troco de 40 milhões de euros.