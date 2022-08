Parece que desta será mesmo. Após vários dias de negociações, grande parte da imprensa inglesa garante que Antony está perto de rumar ao Manchester United num negócio de 100 milhões de euros, que incluem objetivos.O extremo brasileiro brilhou pelo Ajax mas recusou-se a treinar porque quer deixar o campeão holandês e rumar à Premier League já este verão, com apenas 22 anos.Está no Ajax desde 2020, altura me que reforço a formação de Amesterdão procedente do São Paulo.