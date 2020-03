Alan Shearer sobre Bruno Fernandes: «Chega com aquela arrogância...»

Alan Shearer está rendido a Bruno Fernandes. O antigo avançado inglês considerou, em declarações à BBC, que a chegada do internacional português ao Manchester United trouxe uma nova confiança à equipa.





"Quando alguém chega a um clube de futebol com aquela arrongância, no bom sentido, isso faz a diferença. Ele acredita que pode mudar as coisas e tem capacidade para o fazer", considerou o antigo goleador do Newcastle, de 49 anos."Os outros jogadores reagem à sua presença. Quando ele tem a bola os jogadores do United mexem-se. Não estávamos habituados a ver isso nos jogos do Manchester United antes", acrescentou Shearer.Jermaine Jenas, também antigo futebolista e comentador da BBC, concorda. "Há certos jogadores que conseguem manter a calma nos grandes momentos. Quando tudo está confuso ele consegue fazer isso. Integrou-se bem", considerou.