Alarme em Liverpool: depois de Van Dijk, Klopp perde outro central titular por lesão grave

Joe Gomez, defesa central do Liverpool, lesionou-se durante o treino da seleção inglesa, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a imprensa britânica, o prognóstico do jogador é grave e Joe Gomez deve mesmo ficar afastado da competição durante vários meses.





As notícias vindas de Inglaterra lançaram o alarme em Liverpool, uma vez que a equipa de Jurgen Klopp já estava privada de Virgil Van Dijk, que num cenário ideal fazia habitualmente dupla com Joe Gomez no centro da defesa dos reds.Para além dos dois centrais titulares, o Liverpool tem ainda lesionados Alexander-Arnold, o lateral-direito da equipa, e ainda Fabinho, que começou por render Van Dijk na defesa aquando da lesão do holandês.Também jogadores como Alisson ou Matip já falharam alguns jogos por problemas físicos e Klopp até já foi forçado a utilizar várias vezes jogadores da formação do Liverpool, como Rhys Williams e Nat Phillips.