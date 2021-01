Alarme na Premier League: jogadores portugueses podem desfalcar equipas em abril

Soa o alarme para os clubes da Premier League. Com Portugal a figurar na lista de países de quarentena obrigatória por 10 dias, os clubes ingleses poderão ser privados de utilizar algumas das suas principais figuras para os embates no arranque do mês de abril, isto porque no final de março existem jogos a contar para a qualificação do Mundial'2022, com a armada lusa comandada por Fernando Santos a entrar em cena.

Cédric Soares (Arsenal), André Gomes (Everton), Ricardo Pereira (Leicester), Diogo Jota (Liverpool), João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Daniel Podence e João Moutinho (Wolverhampton) são os jogadores portugueses que normalmente figuram nas convocatórias de Fernando Santos e que poderão desfalcar as suas equipas no arranque de abril.

Com três jogos a contar para a qualificação - a 24 (Azerbaijão), 27 (Sérvia) e 30 (Luxemburgo) de março -, os jogadores internacionais portugueses poderão ver-se, assim, privados de ajudar as suas respetivas equipas na 31.ª jornada da Premier League (10 de abril), falhando ainda, de acordo com a imprensa inglesa - isto no caso das equipas que se encontram nas competições europeias - a primeira mão das respetivas eliminatórias da Liga dos Campeões e Liga Europa.



Exceção para atletas de alta competição sem efeito



Segundo a imprensa inglesa, "os atletas de alta competição não se encontram isentos das restrições impostas pelo governo britânico a turistas ou outros viajantes que chegam de países da 'lista vermelha'", dado que obrigaria a cada um dos jogadores acima referidos - em caso de presença na convocatória para os jogos de qualificação do Mundial'2022 - a cumprir a quarentena obrigatória de dez dias antes de regressarem a Inglaterra.