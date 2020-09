Chelsea próximo de fechar mais cara contratação da sua história

É uma 'novela' que dura há várias semanas mas que estará a ter os últimos episódios. Kai Havertz, médio alemão do Bayer Leverkusen, vai mesmo mudar-se para o futebol inglês e reforçar o Chelsea. A garantia é dada esta quinta-feira pela 'Sky Sports' alemã, que diz que os dois emblemas já chegaram a acordo para a transferência do jogador de 21 anos e num negócio de 100 milhões de euros: 80 pagos a pronto e 20 mediante variáveis.





De acordo com a 'Sky Sports', o Chelsea terá disponibilizado ao clube alemão o defesa-central francês Malang Sarr, por empréstimo, até ao final da temporada, sendo que o jogador chegou aos blues a custo zero após deixar o Nice e Frank Lampard pretende colocá-lo a rodar.Quanto a Havertz, deverá ser apresentado em Londres nos próximos dias, quando terminar o estágio da seleção alemã para a dupla jornada da Liga das Nações. A confirmar-se, será a contratação mais cara da história do Chelsea, superando os 80 milhões pagos pelo guarda-redes Kepa Arrizabalaga no verão de 2018.