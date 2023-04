Snus: alerta na Premier League com o número de jogadores viciados a aumentar

Voltam a soar os alarmes na Premier League. O 'The Sun' avança que vários craques da divisão de elite do futebol inglês estão "desesperadamente" à procura de ajuda depois de, nos últimos tempos, terem ficado viciados em snus, uma substância proibida em Portugal - e produzida na Suécia - e que está diretamente ligada ao desenvolvimento de cancros orais.De acordo com a mesma fonte, Jamie Vardy (Leicester), Lindelof (Manchester United) e Emil Krafth (Newcastle) são alguns dos jogadores que utilizam a droga, por considerarem que esta tem um efeito calmante.O snus, que consiste numa espécie de saquetas de chá mais pequenas e é colocado entre o lábio e a gengiva, é conhecido como uma autêntica 'bomba' de nicotina: aliás, o diário britânico refere mesmo que os níveis são superiores aos de um cigarro normal, e que alguns utilizadores consomem mais de 25 saquetas por dia."Muitos [jogadores] estão viciados uma vez que não se apercebem que o snus contém mais nicotina do que um cigarro. Os médicos dos clubes têm receio que o consumo fique descontrolado", revela fonte ao 'The Sun'.A Associação de Jogadores Profissionais de Futebol está a realizar vários workshops para alertar para os riscos do consumo da substância.