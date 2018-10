Alexis Sánchez está descontente no Manchester United e já escolheu a próxima equipa

A aventura de Alexis Sánchez no Manchester United pode estar a chegar ao fim. O chileno tem vindo a perder espaço nos red devils e está descontente com a pouca utilização - soma 437 minutos em oito jogos.Segundo o britânico 'Daily Mail', o extremo vê com bons olhos uma mudança em janeiro para o PSG, precisamente um ano depois de ter saído do Arsenal para ingressar na equipa às ordens de José Mourinho. Porém, o ordenado milionário que aufere pode dificultar a sua transferência. Alexis Sánchez recebe 563,7 mil euros por semana, salário esse que, segundo a mesma publicação, é incomportável para os cofres do campeão francês.O extremo chileno de 29 anos marcou apenas quatro golos desde que chegou ao Manchester United, números bem diferentes daqueles com que deixou o Arsenal - 80 golos em 166 jogos.