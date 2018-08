Alexis Sanchez lança linha de roupa, é arrasado pelos adeptos e retira campanha

Foi esta a campanha que Alexis Sanchez retirou à pressa das redes sociais Foi esta a campanha que Alexis Sanchez retirou à pressa das redes sociais

Um dia depois de o, Alexis Sanchez lançou uma linha de roupa, com pompa e circunstância, partilhando fotos e um vídeo nas redes sociais da coleção denominada 'Alexis by JJO'Só que os adeptos do Manchester United não gostaram e invadiram as as páginas do jogador no Instagram, Twitter e Facebook, criticando furiosamente o timing desta apresentação. O chileno - que não esteve no encontro por se encontrar, segundo José Mourinho, a debelar um pequeno problema físico - acabou por apagar todas as fotos e vídeos."Então era isto que estavas a fazer enquanto éramos esmagados pelos Brighton", escreve um adepto, enquanto outro acrescentou: "Foi por isto que faltaste ao jogo de ontem?Mas houve comentários mais ferozes: "Isto é tudo o que há de errado com os jogadores modernos, a tua equipa perdeu ontem sabias?"