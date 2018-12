Alexis vai ganhar 22 mil euros pelo... despedimento de Mourinho

Alexis Sánchez terá apostado com Marcos Rojo que Mourinho seria demitido, segundo avança esta sexta-feira o jornal britânico 'The Sun'."Eu avisei-te! A paciência é tudo. Rojo, deves-me 20 mil libras [cerca de 22 mil euros]", terá escrito Alexis Sánchez numa conversa de um grupo de WhatApp dos jogadores do Manchester United, poucas horas depois do clube ter anunciado oficialmente o despedimento do treinador português De acordo com o 'The Sun', o avançado chileno terá revelado pormenores de uma alegada aposta com o futebolistas argentino que passou pelo Sporting entre 2012 e 2014.Alexis Sánchez chegou a Manchester no mercado de inverno da época transata, tornando-se o jogador mais bem pago da história do futebol inglês.