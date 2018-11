Alexis Sanchéz oferece-se ao Real Madrid

O Real Madrid está à procura de novas soluções para o ataque e Aléxis Sanchez entrou nas cogitações merengues. Quem o diz é o programa espanhol 'El Chiringuito', que avança que o agente do chileno, Fernando Felicevich, procura uma nova equipa para o camisola 7 do Manchester United e contactou o Real Madrid com vista a uma possível transferência de Aléxis Sanchez para Madrid.O chileno tem tido um rendimento abaixo do esperado desde que chegou a Manchester proveniente do Arsenal no mercado de inverno do ano passado, num negócio que colocou Henrikh Mkhitaryan a fazer o caminho inverso.Aléxis Sanchez, que aufere um ordenado anual de 23 milhões de euros, soma 29 jogos e quatro golos marcados pelos red devils orientados por José Mourinho, mas pode estar para breve o fim da passagem do avançado por Manchester.