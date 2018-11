Alexis Sánchez partilha foto e os fãs reparam logo num pormenor estranho

As fotos As fotos

Longe de viver um dos seus melhores momentos, desde que chegou ao Manchester United, em janeiro, Alexis Sánchez não tem tido motivos para sorrir. Agora sofreu uma lesão muscular e o chileno resolveu partilhar com os seus milhões de seguidores no Instagram o infortúnio.Sánchez publicou nas 'stories' uma foto em que aparece em casa, no sofá, com a perna direita estendida no sofá e com uma máquina ligada à coxa, a fazer um qualquer tratamento.Mas o que chamou à atenção dos seus seguidores foram as fotos que tem sobre a mesa que se vê ao fundo. Trata-se de duas fotos suas com dois cães, iguaizinhas, uma ao lado da outra."Ele tem duas fotos dele iguais uma ao lado da outra?", pergunta um seguidor. "Talvez tenha comprado duas molduras e não tenha mais fotografias", respondeu outro...