Alfa Semedo deixou boas indicações na estreia e até já o comparam a Pogba

Diante do West Bromwich Albion, num encontro que marcou o reencontro com Filip Krovinovic, Alfa Semedo disputou os seus primeiros minutos oficiais em Inglaterra e, ao que parece, as primeiras indicações deixadas ao serviço do Nottingham Forest foram francamente positivas. De tal forma que, nas redes sociais, houve até quem tenha comparado o médio (que ainda pertence ao Benfica) a Paul Pogba..."O Semedo esteve muito bem. Provavelmente irá dar-nos muitas vitórias esta temporada", escreveu um fã do Nottibgham no Twitter, ao passo que um outro apontou já o médio como candidato ao prémio de melhor jogador da temporada.Pode até ser exagerado, mas o certo é que as estatísticas confirmam que foi efetivamente uma estreia bem positiva. De acordo com a avaliação do portal 'WhoScored', o médio foi o segundo melhor em campo no que a notas diz respeito, com nota 7.46, destacando-se essencialmente pela sua capacidade de desarme e também pela eficácia de passe.Nesse encontro, refira-se, Alfa Semedo foi titular e saiu aos 88 minutos, tendo o Nottingham perdido por 2-1, isto depois de ter estado a vencer por 1-0. Para lá de Semedo, de notar que Tiago Silva, ex-Feirense, também foi titular.