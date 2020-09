Allan oficializado no Everton por três temporadas

Allan vai ser jogador do Everton nas próximas três temporadas, até 2023, depois de cinco temporadas ao serviço do Nápoles, anunciaram este sábado os dois clubes, sem revelarem o valor da transferência.

Nos toffees, o médio, de 29 anos, vai ser colega de equipa do internacional português André Gomes, reencontrando igualmente o técnico italiano Carlo Ancelotti, que treinou o clube transalpino em 2018/19 e durante a primeira metade de época seguinte, antes de ser substituído pelo compatriota Gennaro Gattuso.

"É um verdadeiro prazer assinar pelo Everton. Estou imensamente feliz por estar aqui. É um clube com uma história rica na Premier League, tem muita ambição e tem o professor Ancelotti, que fez tudo o era possível para me trazer para aqui. Não pensei duas vezes em vir para o Everton", disse Allan, ao canal televisivo do clube de Liverpool.