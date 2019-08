O jovem avançado Allan Saint-Maximin, de 22 anos, foi anunciado como reforço do Newcastle para as próximas seis temporadas, proveniente do Nice.Depois de na época passsada ter atuado pelo emblema francês, onde realizou 36 jogos tendo marcado seis golos, chega agora ao clube inglês que ficou na 13.ª posição da Premier League na temporada passada, onde irá envergar a camisola número 10.Com passagens por Bastia, Monaco e Hannover, o francês abraça agora um desafio no principal escalão do futebol inglês.Tanto os contornos do negócio como os valores da transferência não foram revelados por nenhum dos clubes.