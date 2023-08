Ally McCoist e as memórias de Paul Gascoigne: «Só três pessoas o conseguiam controlar...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paul Gascoigne, de 56 anos, continua a merecer amplo destaque na imprensa inglesa. Foi um notável futebolista e uma das personalidades mais irreverentes das Ilhas Britânicas, tornando-se uma figura da cultura popular inglesa e, claro está, motivo de muitas e boas histórias.

O modo combativo como sempre se apresentou ao longo da vida, dentro e fora dos relvados, motivou um interessante comentário de Ally McCoist, escocês que foi companheiro de Gazza e que conhece a personalidade do antigo jogador como poucos.

Desta vez o escocês veio a terreiro garantir que toda a gente gostava de Gazza, que retribuia sempre o carinho, sendo que apenas três homens tinham a capacidade de o colocar em sentido.

"Eu e o Ian Durant sempre nos demos muito bem com ele. Vocês sabem como ele é. Toda a gente o adorava. Ele dava-se bem com toda a gente, fosse a senhora das limpeza, o rapaz do chá ou o técnico de equipamentos. Ele adorava toda a gente e toda a gente o adorava", iniciou.

Tendo em conta que Gascoigne levou uma avestruz para o treino, invadiu a casa de um companheiro durante a noite para comer e celebrava golos de forma inapropriada, era sempre preciso alguém para o colocar na ordem. Uma tarefa que não estava ao alcance de todos...

"As únicas três pessoas que tinham uma ligeira capacidade para o manter sob controlo, sem ordem em particular, foram Walter Smith, Terry Venables e Sir Bobby Robson. Os outros apenas tentavam...", rematou McCoist.