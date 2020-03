Amazon não pára rodagem da série sobre o Tottenham

A Amazon vai continuar a rodagem do documentário ‘All or Nothing’, dedicado ao Tottenham, durante esta fase de paragem no futebol inglês. Os responsáveis pela obra querem retratar a forma como jogadores e equipa técnica de José Mourinho lideram com esta pandemia mundial e não vão colocar travão nas gravações.

A empresa já garantiu que todas as medidas de segurança serão respeitadas, deixando claro que muito do material recolhido será feito através de Câmaras fixas e que não serão operadas diretamente por um repórter de imagem.

Recorde-se que esta série documental está a ter muito ‘hype’ mediático, uma vez que desde o arranque do projeto já foram filmados momentos de raro interesse, como o despedimento de MAuricio Pochettino e a consequente contratação de José Mourinho e até a recente altercação entre Eric Dier e um adepto.