Ameaça de motim levou Manchester United a tomar decisão contra Mourinho

Com os jogadores contra si, José Mourinho tinha o destino no Manchester United traçado. De acordo com o jornal britânico 'Mirror' desta sexta-feira, o diretor executivo dos red devils, Ed Woodward, não teve outra opção se não demitir o técnico português depois de pelo menos quatro futebolistas terem ameaçado deixar o clube em janeiro caso Mourinho continuasse à frente do comando técnico da equipa.Segundo a publicação, o fim de linha para Mourinho no United tornou-se inevitável devido à atmosfera em torno do balneário já ser demasiado tóxica, devido aos vários 'confrontos' do técnico português com algumas das maiores estrelas do clube, como foi o caso de Pogba.Vários jogadores ameaçaram um 'motim' contra Mourinho, mostrando-se dispostos a sair do clube e a procurar novos desafios já em janeiro. Uma ameaça levada muito a sério pelos responsáveis do United que na terça-feira anunciaram o despedimento do técnico português.