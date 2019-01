Amiga de Rooney recorda episódio: «Começou a andar para trás e caiu em cima de um vaso»

A notícia de Wayne Rooney ter sido detido em dezembro num aeroporto em Washington - após causar distúrbios, alcoolizado - correu mundo, mas ao que parece não foi a primeira vez que o antigo internacional inglês, que atua na MLS, no DC United, abusou da bebida.A mulher do jornalista Piers Morgan, amiga do casal Rooney, contou numa coluna que assina no 'Daily Telegraph' um episódio em que Rooney exagerou no álcool. "Ele pode ter bebido a mais sem ter a intenção de o fazer", explicou Celia Walden. "Tal como aconteceu numa noite em Los Angeles, há 6 anos, quando o levámos, a ele e à mulher, ao Soho House, em Hollywood, e ele começou a pedir as bebidas aos pares."A mulher do jogador tê-lo-á avisado para não beber em demasia. "Vou ter de te levar para casa?", terá gritado, furiosa, Coleen. "O Rooney começou a andar para trás, caiu em cima de um enorme vaso e aí ela obteve a sua resposta", acrescentou Celia."Por amor de Deus Wayne, vamos para casa", terá dito Coleen.