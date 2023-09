Amigos para sempre: Pochettino tentou levar Lloris para o Chelsea

Com o avançar das horas neste dia decisivo para o mercado de transferências, vão-se descobrindo algumas histórias (até agora) escondidas e que mostram como todas as possibilidades são equacionadas quando o objetivo é dotar os plantéis com as melhores armas para atacar a temporada.

A imprensa inglesa destaca que Mauricio Pochettino, treinador do Chelsea, chegou a pensar em resgatar o guarda-redes Hugo Lloris ao Tottenham.

Pochettino e Lloris trabalharam juntos durante cinco anos e meio e o treinador via no guardião o homem certo para rumar a Stamford Bridge, numa altura em que a baliza do Chelsea está longe de ser um local pacífico.

Kepa era o homem de confiança da equipa técnica para arrancar a competição, mas acabou vendido ao Real Madrid, surgindo o recém contatado Robert Sanchéz como elemento em destaque para a baliza. Djorde Petrovic foi contratado ao New England Revolution e, por agora, serão estes dois homens a defender as redes blues, sempre com o apoio de Marcus Bettinelli e Lucas Bergstrom.