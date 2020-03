Ancelotti: «Klopp disse-me que era um crime jogar naquelas condições e acho que tem razão»

Carlo Ancelotti revelou uma conversa que teve com Jurgen Klopp sobre o facto de o Liverpool ter jogado com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, à porta aberta, em Anfield, em plena crise da Covid-19. Os técnicos dos dois rivais de Liverpool estão de acordo neste caso.





"Klopp disse-me que jogar debaixo daquelas condições era um crime e acho que tinha razão", contou o treinador do Everton, ao ‘Corriere dello Sport’.O jogo terminou com a vitória dos colchoneros por 3-2 e culminou na eliminação do Liverpool, atual campeão europeu, da prova milionária. Foi mesmo o último jogo realizado pelos reds antes da paragem das competições. Houve quem afirmasse que aquele encontrou ajudou a propagar a doença em Inglaterra, por causa da presença massiva de adeptos espanhóis, de um país onde a doença estava já mais avançada, em Liverpool.Carlo Ancelotti fez ainda uma reflexão sobre os efeitos da pandemia no futebol e, ao contrário de muitos agentes desportivos, o técnico do Everton garante que o futebol nem lhe ocupa os pensamentos neste momento."Hoje a prioridade é a saúde e como limitar a infeção. Tudo o resto é secundário. Não me preocupa quando regressar a competição ou quando acaba a temporada. Neste momento, esse é o menor dos meus pensamentos", afirmou.