'Anda lá, miúdo': Rudiger é o 'agente secreto' com missão de convencer Havertz

O Chelsea continua a tentar de tudo para convencer o médio germânico Kai Havertz (Bayer Leverkusen) a mudar-se de armas e bagagens para Stamford Bridge, numa altura em que as direções dos dois clubes já estão alegadamente em contacto.

De tal forma que até já tem uma espécie de 'agente especial' a tratar desta ingerência. Trata-se do central Antonio Rudiger que, de acordo com a imprensa alemã, está em contacto direto com o compatriota no sentido de o convencer a seguir viagem para Londres.

Isto porque também na peúgada do talentoso médio de 21 anos está o Real Madrid, outro 'peso-pesado' do futebol no Velho Continente.