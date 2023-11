André já não escapa ao Liverpool: Craque do Fluminense tem o destino traçado

André Trindade, craque do Fluminense, está completamente focado no duelo da final da Taça Libertadores, frente ao Boca juniors, a disputar este sábado. Contudo, depois do importante embate o jogador começará certamente a pensar no futuro... que passa pelo Liverpool.

De acordo com a imprensa inglesa, os reds já têm um acordo verbal com o jogador no sentido de o levar para Anfield, faltando apenas o 'sim' do Fluminense.

O médio de 22 anos sempre alinhou no Fluminense, tendo já disputado 52 jogos (um golo) em 2023. Na temporada passada esteve em 61 jogos (2 golos e 2 assistências).