Andreas Pereira tem plano mirabolante para Pogba ficar no United... e passa pelo telemóvel

Andreas Pereira, médio do Manchester United, é amigo de Paul Pogba desde os 16 anos. Estão juntos nos red devils e o belga não quer ver o francês deixar Old Trafford rumo ao Real Madrid ou à Juventus. Por isso tem um plano.





"Seria muito importante que ficasse connosco. É top como jogador e como pessoa. Todos os dias aprendo com ele e é um dos meus melhores amigos. Conheço-o desde os 16 anos e para mim é como se fosse da minha família", explicou o jogador.Depois, a brincar, explicou qual a melhor estratégia para reter Pogba no Manchester United. "Devíamos roubar-lhe o telemóvel para que não possa falar com ninguém..." É que assim o francês não falaria com o empresário nem com qualquer outro clube...