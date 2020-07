Antero Henrique ganha força para o Man. United

Na sua história, o Manchester United nunca teve o cargo de diretor desportivo, mas a situação estará prestes a mudar. O emblema inglês procura alguém para exercer a função a partir da próxima temporada e Antero Henrique é apontado como o candidato mais forte ao cargo.

De acordo com a imprensa inglesa, o CEO do United, Ed Woodward, está decidido em encontrar um diretor desportivo que comece a trabalhar no clube a partir do próximo defeso e que possa coadjuvar Solskjaer na escolha do plantel principal. Ora, neste contexto, os red devils terão três nomes em cima da mesa – Antero Henrique, Fabio Paratici (Juventus) e Andrea Berta (Atlético Madrid) –, mas o português, de 52 anos, parece ser o que mais agrada à direção red devil. A experiência do dirigente no FC Porto e no PSG é vista como uma mais-valia para o United, que sempre teve uma só pessoa a acumular as funções no que diz respeito à gestão do futebol profissional, no que diz respeito a vendas ou contratações do clube.

A verdade é que, desde a saída de Alex Ferguson em 2013, Ed Woodward passou a desempenhar a função de ‘manager’ no United, mas o dirigente inglês tem sido alvo de grandes críticas nas últimas épocas. Desta feita, a imprensa garante que o clube pretende adquirir alguém com experiência no mercado e que possa desenvolver negócios à imagem do que sucedeu com Bruno Fernandes e Bissaka.