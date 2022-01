Ex-craque da Premier League em risco de prisão: discussão à conta de cigarros acabou ao soco e pontapé

Chris Armstrong, antigo futebolista inglês, estrela da Premier League nos anos 90, corre o risco de ter de cumprir uma pena de prisão depois de ter sido detido em julho do ano passado, após agredir um funcionário de uma loja de conveniência que não lhe vendeu cigarros.O caso aconteceu na 'Tesco Express', em Chelsea, e Armstrong acabou por causar danos que ascenderam aos 2.400 euros.O antigo jogador do Tottenham, Crystal Palace, entre outros, hoje com 50 anos, perdeu o controlo quando lhe disseram que a loja estava fechada, por volta das 2h15 da manhã, para descanso do pessoal."Quando lhe disseram que não podia comprar os cigarros tornou-se agressivo e deu um soco na cara do funcionário, pontapeando-o quando ele caiu no chão", explicou Nathan Fuller, o representante do ministério público, em declarações ao 'The Sun'.Na declaração perante o juiz, Chris Armstrong reconheceu a agressão e o seu advogado explicou o sucedido como "um ataque impulsivo e de curta duração".O antigo avançado foi o primeiro jogador a dar positivo num controlo antidoping na Premier League, quando em 1995 acusou o consumo de canábis. Em 2016 foi preso por posse de canábis, cocaína e ecstasy.