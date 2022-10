Antiga mansão de Jermaine Pennant transformada em gigante plantação de canábis

Uma mansão localizada perto do aeroporto John Lennon, em Liverpool, tornou-se recentemente no centro de uma investigação policial relacionada com a plantação de canábis. A propriedade, construída em 1930, teve como seu último proprietário Jermaine Pennant, um antigo extremo-direito inglês que ao serviço do Arsenal venceu 10 títulos, entre os quais duas Premier League (em 2001/02 e 2003/04), nome que, pela sua exposição mediática, foi parar às manchetes dos jornais ingleses.

Comprada em 2006, altura em que o atacante - que já se encontra afastado dos relvados - se mudou para o Liverpool, esta propriedade privada encontrava-se abandonada desde 2020, altura em que Jermaine Pennant se separou da sua antiga companheira. Desde então, segundo foi divulgado por um criador de conteúdos para as plataformas digitais e posteriormente confirmado pela polícia de Liverpoo, o local tem sido utilizado para uma plantação ilegal de canábis... de nível industrial.

Num vídeo publicado no YouTube, este criador de conteúdos deste género fez questão de relatar aquilo que os seus olhos acompanhavam. "Eles têm aqui uma grande plantação. Meu Deus, olhem para o lustre ali em cima. Malta, acabámos de encontrar uma plantação massiva de canábis na casa de um antigo jogador de futebol. Wow, esta é a casa do antigo jogador Jermaine Pennant e só vemos montanhas de canábis espalhadas por todo o lado. Há aqui tanto material que até custa respirar", atirou.

No vídeo amador é possível observar um mandado de busca à propriedade sob o uso indevido de drogas, um documento que permitia à polícia local vasculhar a propriedade em busca de "drogas em todas as suas formas de crescimento e/ou produção".



Em declarações citadas pelo jornal 'The Sun', um porta-voz da polícia de Chesire confirmou o mandado de busca. "A 5 de janeiro de 2022, a polícia executou um mandado de busca a uma propriedade em Hale Road, em Widnes. Foi encontrada uma espécie de quinta de canábis dentro da propriedade e uma quantidade de plantas foram apreendidas. Nessa altura, um homem de 35 anos foi preso e posteriormente colocado em liberdade sob investigação. Em setembro, a polícia recebeu mais informações sobre uma plantação de canábis na mesma propriedade em Hale Road. A polícia executou o mandado no dia 2 de setembro e, após uma busca, nenhuma planta de canábis foi encontrada", pode ler-se.