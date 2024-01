Antigo colega 'queima' Olise: «Ele é um bocado estranho... Nem festeja golos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Michael Olise, de 22 anos, é a grande figura do Crystal Palace, especialmente desde a saída de Wilfried Zaha, que com ele partilhava as luzes da ribalta da modesta formação inglesa.

E agora que todos estão ainda mais atentos ao seu futebol, alguém reparou que o craque raramente celebra golos. Depois de anotar 5 tentos em 9 encontros disputados esta temporada, notou-se ainda mais esta faceta do jogador. E o 'The Athletic' partiu à descoberta...

Consultou as declarações de Michael Morrison, antigo companheiro de Olise no Reading, e percebeu como tudo começou, ainda no ano de 2021.

"Diria que ele é um bocado estranho. Especialmente quando marca golos, porque raramente celebra. Muitas vezes os colegam diziam - 'Mike, marcaste um golo importante e estás a regressar ao meio campo?'", iniciou Morrison.

"Mas depois, se estivessemos a fazer um exercício de remate a dois toques com o treinador Veljko Paunovic no ginásio, ele ganhava um ponto e fazia uma festa desgraçada. Saltava e dançava numa coisa que não interessava a ninguém. E nunca explicou a ninguém. Diria que ele é um tipo muito especial...", rematou.