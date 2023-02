Antigo defesa do Chelsea critica contratação milionária de Cucurella: «Não tem nível para o clube»

Marc Cucurella custou mais de 70 milhões de euros ao Chelsea mas não tem convencido várias figuras do futebol em Inglaterra. O antigo jogador dos blues, Frank Leboeuf, é mais uma voz a levantar-se e disse estar contra a utilização do lateral espanhol, com todas as letras."Espero que o Reece James e o Ben Chilwell voltem à forma física o mais rápido possível porque precisamos deles. Não queremos mais ver o Cucurella. Com todo respeito a um homem que não conheço, ele não é bom o suficiente para o Chelsea. É tão simples assim", condenou o campeão do Mundo pela França em declarações à ESPN, que também é um assumido adepto dos blues.'É uma loucura que eles o tenham contratado por 60 milhões ou 70 milhões de libras, mas podemos ver que ele não pertence a este alto nível", frisou ainda Leboeuf.O antigo central francês, de 55 anos, explicou a pormenor a sua posição. "As pessoas vão pensar que não gosto dele. Acho que o Cucurella só jogou pelo Getafe e Brighton, e 65 milhões de libras por um jogador de 24 anos, que fez 30 ou 40 partidas na Premier League, acho muito. Acho que o mundo do futebol está a ficar louco", acrescentou.Cucurella soma 24 presenças oficiais esta temporada com a camisola do Chelsea.