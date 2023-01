Antigo extremo de Arsenal e Liverpool declara falência: dívidas ultrapassam um milhão de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jermaine Pennant, antigo extremo inglês, declarou falência depois de acumular dívidas de mais de 1,1 milhões de euros, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, Pennant, de 39 anos, que nos seus tempos de jogador representou clubes como Arsenal, Liverpool ou Wolverhampton, deve dinheiro "a várias pessoas, assim como a bancos e empresas"."Deve resmas de dinheiro a tudo o que é sítio. As suas dívidas já estão nos sete dígitos, são enormes. Deixou de pagar a hipoteca...", revelou fonte próxima do ex-jogador ao jornal britânico.Atualmente, refira-se, Jermaine Pennant é presença assídua na rádio 'talkSPORT'.