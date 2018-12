Antigo médio do United 'despede' Pogba e atinge Mourinho em cheio

Pogba e José Mourinho voltam a estar no centro de todas as atenções dos adeptos do Manchester United. E segundo Paul Ince "está tudo feito para Pogba deixar o clube em janeiro".O antigo médio dos red devils atira-se, mais uma vez, ao internacional francês mas também a José Mourinho."Está tudo feito para que Pogba saia em janeiro. Além do mais, parece que já não está aqui. É uma vergonha porque é um jogador de classe mundial", referiu Ince sobre Pogba antes de atacar o técnico português dos red devils."Tem de se questionar por que razão nenhum dos jogadores top do Manchester United rende. Alexis Sánchez quando estava no Arsenal era um jogador completamente diferente. Mesmo Pogba era um grande jogador na Juventus e agora não. Deviam contratar jogadores que que encaixem no seu estilo de jogo", afirmou.