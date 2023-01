Antony confiante com a série vitoriosa do Manchester United: «Podemos ir longe esta temporada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A saída de Cristiano Ronaldo não parece ter afetado em nada o rendimento do Manchester United. Nos cinco jogos realizados após a paragem no Mundial alcançaram outras tantas vitórias, e já ultrapassaram a 3ª ronda da Taça de Inglaterra ao eliminarem o Everton ao triunfarem por 3-1.Antony, que assinou o primeiro golo dos red devils, destacou o momento da equipa. "É uma boa sequência da nossa equipa que nos dá ainda mais confiança nos jogos. Alcançámos resultados importantes que nos deixam em posição de lutar pelos títulos. Nossa equipa é muito forte e tem jogadores experientes que estão acostumados aos grandes jogos. Podemos ir longe na temporada", garantiu o internacional brasileiro, à sua assessoria de imprensa, onde também abordou o seu momento de forma: "Fiquei muito feliz com esse golo frente ao Everton, foi um momento importante para mim. É o meu primeiro ano e espero que saiam mais para ajudar o Manchester United. Temos objetivos que vamos perseguir. Eu tenho-me sentido bem em campo graças à ajuda de todos. Adaptei-me bem e agora é fazer o que eu sei".