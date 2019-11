Apanha-bolas que Mourinho procurava apareceu: «Um momento incrível que nunca esquecerei»

Mourinho elogia apanha-bolas: «Ele entende o jogo, lê o jogo, não está aqui a olhar para as bancadas» Mourinho elogia apanha-bolas: «Ele entende o jogo, lê o jogo, não está aqui a olhar para as bancadas»

Mourinho comemorando gol com o gandula que repôs a bola rápido, na virada do Tottenham. Sensacional! pic.twitter.com/Jh4cUcEm7m — Sala12 (@OficialSala12) November 26, 2019

Callum Hynes, de 15 anos, tornou-se mundialmente famoso no jogo que marcou a estreia de José Mourinho com o Tottenham na Liga dos Campeões. Callum é ono final do jogo pela prontidão com que repôs a bola em campo, possibilitando que a equipa marcasse o golo do empate (2-2), por intermédio Harry Kane. Os spurs, e Mourinho considerou o trabalho do apanha-bolas fundamental."Para fazer aquilo é preciso ser um bom apanha bolas. Eu fui apanha-bolas entre os 10 e os 15 anos, e era muito bom. Ele é bom, entende e lê o jogo. Não está lá a olhar para as bancadas ou para as luzes", elogiou o treinador, que deu um abraço ao rapaz depois do golo.Mas quando Mourinho quis levá-lo ao balneário, depois do jogo, já Callum Hynes seguia a caminho de casa de carro com os pais, também eles dois fervorosos adeptos do Tottenham, tremendamente orgulhosos do filho. "Estávamos no estádio e vimos o José dirigir-se ao Callum. Pensámos que lhe tinha dado um 'high-five', mas depois os nossos telefones começaram a tocar. O sorriso no rosto do Callum! Foi muito bonito o José ter-lhe agradecido daquela forma, com um abraço. O Callum diz-nos sempre que ao ficar junto à linha ouve e aprende muito. Estou muito orgulhosa", disse a mãe, Keeley, em declarações ao site dos spurs.A família regressou rapidamente a casa depois do jogo porque Callum tinha um exame de matemática no dia a seguir ao jogo. "No caminho para casa usei uma lanterna no carro para estudar", conta o rapaz, recordando, depois, o sucedido no campo. "Foi surreal. Eu apenas fiz o meu trabalho e ainda não acredito no que aconteceu", contou.E prosseguiu: "Nem vi o golo! Estava ocupado com outra bola que tinha saído, só depois ouvi os festejos. Voltei-me e vi que o Harry (Kane) estava a celebrar. Olhei para o ecrã e vi na repetição exatamente o que aconteceu. Dá para ver no meu sorriso que foi tudo incrível. O José não tinha de fazer aquilo, mas foi muito simpático da parte dele. Tornou o meu dia especial. Não, tornou a minha vida especial. Adoro os spurs, foi um momento incrível que nunca esquecerei."