Apostador perde aposta que podia render 11 mil euros por causa do golo mal anulado a Luis Díaz

O Liverpool poderá ter perdido pontos com o golo mal anulado a Luis Díaz (nunca se saberá ao certo, pois ainda faltava muito para acabar a partida), mas o que é certo é que o erro de arbitragem no Tottenham-Liverpool deixou um apostador inglês à beira de um ataque de nervos... Afinal de contas, este apostador que deixou a sua previsão na casa de apostas Bet365, de seu nome Ryan Hall, viu uma múltipla de seis mercados (todos no mesmo jogo) ser perdida por ter falhado na previsão do golo de Luis Díaz. Ele aconteceu... mas não contou. E, no final de contas, viu fugirem-lhe 9,500 libras (quase 11 mil euros) numa aposta de apenas 10 libras (11,5 euros)...Nas redes sociais, para lá de partilhar a imagem da aposta falhada, com o 'check' nos outros cinco mercados (golos de Cody Gakpo e Heung-Min Son e cartões amarelos para Iyenoma Ugodie, Yves Bissouma e Alexis Mac Allister), o apostador em causa deixou ainda a captura de ecrã com o erro assumido pela Associação de Árbitros ingleses e ainda uma questão: "certamente que alguém tem de me pagar isto?". Num outro 'tweet', Ryan Hall fez uma publicação para James Maddison, elogiando pela vitória e fazendo um pedido inusitado: "Boa vitória hoje e bom desempenho, mas com sorte. Que os rapazes contribuam e paguem isto".