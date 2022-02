Aqui há gato: Mulher de Kurt Zouma lidera associação de proteção de... felinos

Kurt Zouma, central do West Ham, é por estes dias uma das figuras mais odiadas em Inglaterra. Foi colocado a circular nas redes sociais um vídeo onde surge a agredir com pontapés e bofetadas o gato da família, algo que fez todas as associações de defesa de animis das Ilhas Britânica 'sair da toca' para exigir justiça exemplar para com o internacional francês.

Ora, numa reviravolta que parece saída de um guião de Hollywood, sabe-se hoje que a mulher do jogador, Sandra Zouma, é a presidente de uma associação de defesa de grandes felinos. A 'Seed' é uma associação maioritariamente gerida por mulheres de jogadores de futebol e tem como missão melhorar as condições de tigres, leões, jaguares e demais felinos de grande porte, seja no seu habitat natural, seja nos jardins zoológicos de França e Inglaterra. O defesa do West Ham é, por isso, um dos embaixadores da associação.

O jogador aguarda agora uma decisão por parte das autoridades policiais, sendo que esta noite será titular, pelas 19:45, no duelo frente ao Watford, em mais uma ronda da Premier League.