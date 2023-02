Árbitro da Premier League abandona arbitragem após polémica no Arsenal-Brentford

Lee Mason, árbitro inglês de 51 anos, retirou-se, esta sexta-feira, das suas funções como árbitro da Premier LeagueO Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pelos árbitros da Premier League, emitiu um comunicado onde informa que o experiente juiz abandona a organização numa decisão alcançada por mútuo acordo."A PGMOL pode confirmar que o vídeoárbitro assistente Lee Mason deixou esta organização por mútuo acordo. Lee foi árbitro na Premier League durante 15 anos e apitou 287 partidas da primeira divisão durante esse período, com a sua última a participação na reta final da época 2021/22", lê-se na publicação que a instituição fez nas redes sociais.Esta saída causou algum espanto pois segue-se após o erro no VAR que o mesmo cometeu no jogo entre o Arsenal e o Brentford para a 23.ª jornada da Premier League. No caso, Ivan Toney, avançado do Brentford, marca um golo irregular que faz o empate para as 'abelhas', causando assim uma perda de dois pontos aos gunners, que na altura lideravam a tabela classificativa.