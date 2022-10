Árbitro inglês afastado após fazer vídeo a gozar com pessoa deficiente volta a apitar na Premier League

Bobby Madley foi designado como o árbitro principal Brentford-Wolverhampton, encontro da jornada 14 da Premier League, agendado para sábado. O juiz inglês, de 37 anos, não apitava qualquer jogo do principal escalão do futebol de Sua Majestade depois de ter sido afastado em 2018 por conduta imprópria.A razão está num vídeo que acabou por circular nas redes sociais, enviado a um amigo, onde Madley goza com uma pessoa deficiente, classificado como "piada de humor negro" pelo árbitro que soma 91 partidas dirigidas na Premier League."Não tenho orgulho pelas minhas ações em 2018 e aprendi com isso e sinto que sou uma pessoa melhor e mais forte. O Conselho de Arbitragem lidou com o que eles consideraram ser um ato discriminatório na sua forma mais gravosa. Não podem existir críticas a isso e nunca procurei fazer nada além de respeitar a decisão e aprender com ela enquanto pessoa", referiu o árbitro britânico numa entrevista em janeiro deste ano.Depois de ser afastado, Bobby Madley continuou a apitar mas teve de o fazer na Noruega, em divisões inferiores. Em 2020, voltou a dirigir jogos em Inglaterra na League One e League Two, o terceiro e quarto escalões do futebol inglês. Esta temporada conta já com 13 encontros dirigidos, 10 deles no Championship.Curiosamente, à mesma hora, o irmão de Boby, Andy Madley, de 39 anos, irá apitar o Brighton-Chelsea.