Árbitro recebe ameaças de morte e pede para não apitar jogos da Premier League

Mike Dean, árbitro da Premier League, tem recebido ameaças de morte, que foram extensivas à sua família, depois de algumas decisões controversas, segundo revela esta segunda-feira a imprensa inglesa. A última foi um cartão vermelho mostrado a um jogador do West Ham, que posteriormente foi anulado.





O juiz, de 52 anos, terá feito queixa à polícia e pediu para não ajuizar encontros da Premier League no próximo fim de semana. Mesmo assim, vai apitar o encontro entre o Brighton e o Leicester, para a Taça de Inglaterra, esta quarta-feira.O árbitro, que terá sido ameaçado através das redes sociais, é conhecido por não se deixar afetar por este tipo de situações, mas as ameaças à família causaram preocupação.O responsável pela arbitragem em Inglatera, Mike Riley, condenou o sucedido. "Ameaças e abusos desta natureza são totalmente inaceitáveis e apoiamos inteiramente a decisão do Mike, de apresentar junto da polícia queixa pelas mensagens que ele e a família receberam."