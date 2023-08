Árbitros erram e três ficam de castigo

Tolerância zero! A Premier League decidiu suspender os três árbitros que considerou responsáveis pelo erro que negou um penálti ao Wolverhampton na derrota (0-1) de segunda-feira frente ao Man. United. Simon Hooper, árbitro principal, Michael Salisbury, VAR e Richard West, assistente do VAR, vão ficar arredados das nomeações para a 2ª jornada.

O referido lance aconteceu aos 90’+5’ - já Varane tinha feito aquele que seria o golo da vitória dos red devils - quando o guardião Onana abalroou Kaladzic nos limites da pequena área. Simon Hooper nada assinalou e o VAR também não, para desespero de jogadores e equipa técnica do Wolves. No final da partida, as reações foram unânimes quanto ao erro claro dos juízes e Gary O’Neill, técnico dos ‘lobos’, até revelou que tinha recebido um pedido de desculpas de John Moss, líder do Comité de Arbitragem da Premier. "Disse-me que foi um penálti evidente e que deveria ter sido assinalado. Teve fair-play e pediu desculpa", contou. Segundo a ‘BBC’ também Howard Webb, chefe do comité que gere a arbitragem profissional em Inglaterra, reconheceu o erro junto do Wolverhampton.

No caso de Salisbury trata-se de uma reincidência, dado que já tinha recebido um castigo semelhante por falta de intervenção como VAR num duelo entre o Brighton e o Tottenham.

Onana fala em lance "normal"

Quem não gostará da decisão é André Onana, que concordou que não havia motivos para penálti. "Foi um contacto normal, entre dois jogadores ‘grandes’. Não aconteceu nada. Mantive-me sempre confiante de que nada seria assinalado", lançou o guardião do Man. United.