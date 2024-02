Arrepia só de ver: Mitoma sobre brutal entrada, joga até aos 76' e é eleito o melhor em campo

O Brighton 'atropelou' este domingo o Sheffield United em casa deste, com uma goleada por 5-0. O jogo ficou marcado pela expulsão do central Mason Holgate, logo aos 13 minutos, por uma entrada dura que motivou a amostragem de um cartão amarelo, que seria revertido para vermelho depois de o árbitro rever o lance no monitor, alertado pelo videoárbitro.O Brighton abriu o marcador aos 20 minutos, pelo argentino Facundo Buonanotte, e foi ampliando a contagem com mais quatro golos, por Danny Welbeck, aos 24, através de um autogolo do central da casa, Jack Robinson, aos 75, e de um 'bis' do avançado costa-marfinense Simon Adingra, aos 78 e 85.Apesar da dura entrada, Mitoma jogou até aos 76' e acabou por ser eleito o melhor em campo.