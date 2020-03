Arsenal adia regresso aos treinos: «Seria irresponsável pedir que jogadores voltassem agora»

O Arsenal anunciou, em comunicado, ter cancelado o regresso aos treinos da equipa, previsto para esta terça-feira de manhã, devido ao surto do coronavírus. A decisão foi tomada pelo técnico Mikel Arteta, ele próprio infetado com Covid-19, em conjunto com a direção do clube inglês.





"Estava agendado que os jogadores da nossa equipa principal masculina regressassem aos treinos na terça-feira, após completarem 14 dias de isolamento, no seguimento de Miker Arteta ter recebido um diagnóstico positivo pelo vírus", explicou o clube."Como resultado da atual situação, temos claro que seria inapropriado e irresponsável pedir aos jogadores que regressassem nesta altura. Nesse sentido, a nossa equipa principal masculina, feminina e os jogadores da academia irão permanecer em casa. Fiquem em casa e salvem vidas", justificou o Arsenal.A equipa já completou as duas semanas de isolamento depois de ter estado em contacto com o presidente do Olympiacos, Evangelos Marinakis, que acusou positivo no teste ao coronavírus. O próprio treinador da equipa, Mikel Arteta, também contraiu a Covid-19. Com a liga inglesa suspensa, pelo menos, até 30 de abril, o Arsenal entendeu que esta não é a altura adequada para o regresso aos trabalhos.